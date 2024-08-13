Иран ответил на призывы Запада не бить по Израилю

Иран считает, что призывы стран Запада к сдержанности в отношении Израиля противоречат принципам международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает Reuters.

Он назвал лишенным политической логики совместное заявление Франции, Германии и Великобритании, в котором страны призывают Иран не бить по Израилю.

«Без каких-либо возражений против преступлений сионистского режима (Израиля), заявление трех европейских стран нагло требует от Ирана не реагировать на нарушение его суверенитета и территориальной целостности», — отметил Канаани.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что Тегеран полон решимости сдерживать Израиль, и призвал Париж, Берлин и Лондон «раз и навсегда выступить против войны в Газе и разжигания войны Израилем».

12 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Германии, Италии, Франции и Великобритании. Чиновник рассказал, что страны разделяют позицию Соединенных Штатов и призывают Иран воздержаться от атаки на Израиль.