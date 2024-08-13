Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал войну в 2008 году по указке внешних сил. Виновных в развязывании конфликта назвали в пресс-релизе правящей партии республики «Грузинская мечта». Lenta.ru

В партии назвали фактом тот момент, что в августе 2008 года «авантюрные действия» экс-президента стали результатом не его «психической неуравновешенности», а итогом указаний извне и «хорошо спланированного предательства». Газета.Ru

Политическая сила указывает на необходимость устроить публичный правовой процесс для установления долгосрочного мира и для того, чтобы общество узнало, кто совершил предательское преступление против страны и народа. RT на русском