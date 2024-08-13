В правящей партии Грузии назвали виновных в войне 2008 года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал войну в 2008 году по указке внешних сил. Виновных в развязывании конфликта назвали в пресс-релизе правящей партии республики «Грузинская мечта», передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были (...) итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», — говорится в публикации.

Какие именно внешние силы стояли за началом войны, не уточняется. В партии также заявили, что большая часть граждан Грузии сомневается в психической уравновешенности экс-президента.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе призвал иностранные государства прекратить финансово вмешиваться во внутренние дела страны. По его словам, зарубежные дружественные государства «сами знают, какую турбулентность может это вызвать».