В американской элите растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским. Власти Соединенных Штатов Америки подбирают ему замену. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

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— Сейчас рассматривается экс-министр ВДУ Арсен Аваков. К его сильным сторонам американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран — рассказали в СВР.

Отмечается, что это «позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта», передает РИА Новости.

Также Владимир Зеленский потребовал подготовить список действий, благодаря которому Киев получит разрешение от партнеров использовать дальнобойное оружие. При этом он заявил, что Вооруженные силы Украины ведут операцию в Курской области в рамках «оборонных действий».

Отмечается, что Зеленский и его сторонники пытаются убедить страны Запада в том, что российская сторона бомбит Запорожскую атомную электростанцию, которая и так ей принадлежит.