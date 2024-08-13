Трамп назвал причину начала российской спецоперации на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску в социальной сети X назвал причину начала боевых действий на Украине.

По его словам, этому способствовало заявление действующего главы страны Джо Байдена о том, что Украина может стать членом НАТО.

— ​Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это, — подчеркнул Трамп.

Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Также кандидат в президенты в интервью назвал Джо Байдена овощем. Он также отметил, что видел кадры с действующим президентом на пляже. По словам политика, Байден «еле ходил». Трамп отметил, что у страны «как будто нет президента».

При этом он поделился планами, что в случае своего переизбрания снова «поладить» с главой России Владимиром Путиным. Он считает лидеров соперничающих с Америкой государств, к числу которых он причислил российского президента и председателя Китая Си Цзиньпина, «лучшими из лучших в своем деле».