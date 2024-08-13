В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что в руководстве США растет недовольство Владимиром Зеленским и обсуждается его замена на «более управляемого и менее коррумпированного» человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СВР, власти США сейчас ищут замену Зеленскому, которая устроила бы большинство западных союзников и помогла им лучше подготовиться к переговорам с Россией. Представители разведки заявили, что в качестве возможной кандидатуры рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков*.

На Западе высказались о «безумном» приказе Зеленского

Ранее британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш рассказал в своей статье для The Guardian, что Зеленским недовольны в его собственном окружении. По словам историка, причиной стали нереалистичные обещания, которые дает Зеленский, включая получение контроля над Крымом.

Гартон-Эш отмечал, что потери Украины продолжают расти, а Россия продвигается вперед, используя свое численное превосходство и медлительность Запада. Один из украинских майоров рассказал The Guardian, что настроение в ВСУ сейчас «нехорошее».

*внесен в реестр террористов и экстремистов в России.