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Кеннеди-младшего не включили в бюллетень на выборах президента в штате Нью-Йорк

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не включен в список кандидатов в бюллетене на выборах американского президента в штате Нью-Йорк по указанию суда, пишет New York Post.

Кеннеди-младшего не включили в бюллетень на выборах президента в штате Нью-Йорк
© globallookpress.com

По данным газеты, Кеннеди указал ложный адрес проживания на Кротон-Лейк-Роуд, 84 в населенном пункте Катона, это вынудило суд признать петицию недействительной, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что Кеннеди-младшей, вероятно, подаст апелляцию, чтобы повлиять на его включение в выборные бюллетени в других штатах.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что в США произойдет революция.

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