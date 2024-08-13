Трамп заявил о нехватке у ВСУ личного состава
Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава, в то время как Россия представляет собой значительную военную силу, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в беседе с предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает 13 августа РИА Новости.
Он также напомнил о победе Советского Союза над фашистской Германией, а также победе России над Наполеоном.
«У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», — заявил Трамп.
Одновременно экс-лидер Белого дома заявил, что США нельзя допускать совпадения интересов России и Китая.
«Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения интересов России и Китая», — сказал он.