Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава, в то время как Россия представляет собой значительную военную силу, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в беседе с предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает 13 августа РИА Новости.

Он также напомнил о победе Советского Союза над фашистской Германией, а также победе России над Наполеоном.

«У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», — заявил Трамп.

Одновременно экс-лидер Белого дома заявил, что США нельзя допускать совпадения интересов России и Китая.