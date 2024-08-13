Сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Европа «скатывается» к конфликту с Россией, хотя РФ не представляет угрозы для европейских стран. Об этом он рассказал РИА Новости.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией. При этом, по мнению Вучича, на Западе хотели бы воевать с РФ дистанционно - «через кого-то другого, вкладывая деньги». Президент Сербии подчеркивал, что некоторые страны Запада ранее предлагали разделить российскую территорию и ресурсы.

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«Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван, Россия никоим образом не угрожает Европе», - так прокомментировал планы Европы вице-премьер Сербии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что НАТО готовится к войне с Россией, но конфликт все еще можно предотвратить. Он отмечал, что «военный экспресс отошел от предпоследней станции».