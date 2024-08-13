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США назвали главным спонсором терроризма в мире

США являются основным спонсором терроризма, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире и не имеют права обвинять в этом других членов ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное постпредством Ирана при ООН в Совет Безопасности в ответ на обвинения Вашингтоном Тегерана в якобы поддержке террористов.

"Исламская Республика Иран категорически отвергает и решительно осуждает это необоснованное утверждение, а также безответственное поведение представителя Соединенных Штатов. Совершенно ясно, что США, а не Иран являются главным поборником и пропагандистом терроризма как в регионе, так и во всем мире, - отмечается в письме. - Иронично и постыдно, что США обвиняют Иран в то время, как будучи верными союзниками Израиля, продолжают защищать акты геноцида [со стороны израильских властей], и предоставляют Израилю бесконечные запасы оружия для террора и совершения бойни в отношении невинного народа Палестины".

В США призвали НАТО принять Украину в альянс

Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Украине необходимо вступить в НАТО уже в текущем году, и призвали страны альянса направить Киеву соответствующее приглашение, пишет РИА Новости.

"Мы призываем НАТО направить приглашение Украине для вступление в НАТО уже в этом году, тем самым воплотив в жизнь то, что, по утверждениям (стран-членов НАТО – ред.), было неизбежным", - говорится в заявлении Грэма* и Блюменталя, обнародованном по итогам их визита на Украину.

На Украине зафиксировали вспышку неизвестной болезни

В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление. Отмечается, что в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Жители Николаева сообщают о вспышке "нового ковида", вот что пишут: "Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет... Питьё, полоскания не помогают", - приводит агентство слова координатора пророссийского сопротивления.

Также он обратил внимание на то, что официальный Киев назвал вспышку заболеваний "новым ковидом".

Трамп призвал не допустить союза РФ и КНР

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая, пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика.

"[Бывший президент США Барак] Обама и [действующий американский лидер Джо] Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения [интересов] России и Китая", - приводит агентство слова Трампа из интервью владельцу X (ранее Twitter) Илону Маску.

Дональд Трамп также считает, что США необходим "умный президент", который был бы способен противостоять РФ и КНР.

В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима

Киевские власти, добиваясь разрешения бить западным оружием вглубь России, идут ва-банк, проявляя свою звериную фашистскую сущность, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.

"Выпрашивая у партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации, киевский главарь планирует соединить получаемые разведданные с дальнобойными средствами поражения. Киев пошел ва-банк, он готов на все. В этом и проявляется звериная фашистская сущность киевского режима", - сказал Ивлев РИА Новости.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов