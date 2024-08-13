В Евросоюзе раскритиковали Польшу за создание «зоны смерти» на границе с Белоруссией

Группа членов Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали Польшу из-за создания ей «зоны смерти» — буферной зоны, где, по их словам, нарушаются права человека — на границе с Белоруссией. Об этом говорится в обращении евродепутатов к верховному представителю Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

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«В июле прошлого года польский парламент принял закон, позволяющий пограничной полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь границу в так называемой "зоне смерти" — буферной зоне на польско–белорусской границе, куда не имеют доступа гуманитарные группы, наблюдатели за соблюдением прав человека и СМИ. Ситуация, по-видимому, усугубляется внутриполитической пропагандой, в которой мигранты рассматриваются как угроза национальной безопасности», — пишут авторы обращения.

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Польский закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, включая Совет Европы, которые предупредили, что это может привести к повторным нарушениям прав человека, и обвинили Польшу в бесчеловечном управлении миграционным кризисом. Ссылка на национальную безопасность не дает странам карт-бланша на принятие мер, несовместимых с минимальными стандартами международного гуманитарного права и права ЕС группа членов Европарламента от Италии текст обращения к главе евродипломатии Жозепу Боррелю

Так, члены ЕП задают Боррелю вопрос о его планах повлиять на сложившуюся ситуацию. «Может ли Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности сказать, какие немедленные меры и действа он предпримет для обеспечения того, чтобы на европейской земле не происходило серьезных и явных нарушений прав человека в отношении мигрантов?» — спросили они.

13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Уточнялось, что речь идет об участке, протяженность которого составляет более 60 километров вдоль границы. Причиной введения запрета послужили жалобы польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией. В пограничников бросают камни и палки, один из мигрантов ранил военного ножом.