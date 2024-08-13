Стало известно о вспышке неизвестной болезни на Украине

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о вспышке неизвестной болезни в украинском Николаеве. По его словам, симптомы похожи на отравление, а жители города ему сообщили о вспышке «нового ковида».

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Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерет носоглотку, опухшее верхнее небо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет, — цитирует Лебедев сообщения пострадавших.

Еще один горожанин рассказал о неприятном запахе с улицы, который стоит последние дни в квартире. Информатор Лебедева сравнил его с запахом гари с химозным оттенком.

Подполье сообщило о поражении аэродрома после взрывов в Николаеве

Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 12 августа ВС России нанесли ракетный удар по военному аэродрому Мартыновка города Вознесенск в Николаевской области Украины. По его данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, а также помещение, где собирались и хранились БПЛА. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Немецкий журналист Юлиан Репке ранее в соцсети X опубликовал видео уничтожения танка Т-80 Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским барражирующим боеприпасом «Ланцет». Он назвал взрыв «катастрофическим». Украинский танк был замечен во время разведывательных мероприятий, когда обстреливал дорогу перед частными домами.