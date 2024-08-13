Рогов заявил о вывозе Киевом заводов из Запорожской области

Киев вывозит оборудование заводов из Запорожской области в регионы Западной Украины. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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«Людям предлагается в принудительной форме уволиться или перебраться туда, без каких-либо возможностей там нормально обустроиться и с высочайшими ценами на аренду жилья», — рассказал Рогов.

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Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов сообщил, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области российские военные уничтожили три крупных склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поражение объектов повлияло на снабжение украинской армии.