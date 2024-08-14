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Пекин отреагировал на слова Трампа о ядерных арсеналах Китая и США

Китай не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявили в китайском МИД, комментируя слова бывшего американского лидера Дональда Трампа, допустившего, что Китай «догонит или даже перегонит» США по объемам арсеналов ядерного оружия.

Пекин отреагировал на слова Трампа о ядерных арсеналах Китая и США
© globallookpress.com

В МИД Китая отметили, что масштабы ядерного арсенала Китая «совсем не такие, как у США», передает РИА «Новости».

Там также подчеркнули, что Пекин «строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается ядерной стратегии самообороны», а ядерные мощности КНР поддерживаются на минимальном уровне, который требуется для обеспечения госбезопасности.

В США сделали заявление о ядерной войне с Россией и Китаем

Ранее Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску сказал, что Китай может «догнать или даже перегнать» США по объемам арсеналов ядерного оружия.

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