Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Самой большой угрозой человечеству является не глобальное потепление, а ядерное, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Илону Маску на площадке соцсети X. Он добавил, что у пяти стран есть значительный арсенал такого оружия.

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Самая большая угроза — это не глобальное потепление. Самая большая угроза — это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал, — подчеркнул экс-глава Белого дома.

Бывший президент США Дональд Трамп также выразил надежду, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства он вновь поладит с лидером России Владимиром Путиным. В ходе интервью он вспомнил, что в былые времена между политиками сложились хорошие отношения.

Говоря о грядущих выборах, Дональд Трамп высказался о причинах выхода нынешнего главы Белого дома Джо Байдена из президентской гонки. По его словам, республиканец «уделал» оппонента и продемонстрировал одни из самых лучших дебатов в истории. Он также добавил, что Байден «близок к стадии овоща».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США потеряли уважение со стороны властей России и Китая за время работы администрации действующего президента Джо Байдена. Республиканец также указал, что смог бы остановить украинский конфликт.