В США призвали не допустить союза РФ и КНР

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая.

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"[Бывший президент США Барак] Обама и [действующий американский лидер Джо] Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения [интересов] России и Китая", - сказал он в понедельник в интервью владельцу X (ранее Twitter) Илону Маску. Трансляция беседы велась на сайте X.

Трамп назвал нынешних лидеров России, Китая и КНДР лучшими в своем деле

Трамп считает, что США необходим "умный президент", который был бы способен противостоять им.

"Тогда эти страны не угрожали бы нам, поскольку нуждались бы в нас", - добавил он.

Бывший глава Соединенных Штатов неоднократно говорил, что у него были хорошие отношения с лидерами РФ и КНР - Владимиром Путиным и Си Цзиньпином - и что он рассчитывает наладить их в случае возвращения в Белый дом.