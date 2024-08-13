Трамп назвал нынешних лидеров России, Китая и КНДР лучшими в своем деле

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает нынешних лидеров России, Китая и КНДР лучшими в своем деле. С таким заявлением он выступил в понедельник в интервью владельцу X (ранее Twitter) Илону Маску. Трансляция беседы велась на сайте соцсети.

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"Я знаю [президента РФ Владимира] Путина, я знаю председателя [КНР] Си [Цзиньпина]. Я знаю Ким Чен Ына из Северной Кореи, я знаю их всех", - отметил Трамп. "Они лучшие в своем деле. Они жесткие, они умные, они жестокие, и они будут защищать свои страны. Любят ли они свои страны? Вероятно, да, это просто иная форма любви. Но они будут защищать свои страны", - изложил свою точку зрения экс-президент США.

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"Они жесткие люди, лучшие в своем деле. И когда они видят [кандидата в президенты США от Демократической партии] Камалу [Харрис], когда они видят [действующего президента страны Джо] Байдена, Сонного Джо, они попросту не могут в это поверить", - отметил республиканец.

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все чаще звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.