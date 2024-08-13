Японский депутат заявил, что в G7 только Япония не поставляла Киеву оружия

Япония является единственной страной в G7, которая не поставляла Украине оружия, и поэтому может сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, который в конце июля посетил Россию.

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"Япония изначально была единственной страной в G7, которая не поставляла [Украине] оружие. Поэтому она может встать посередине и выступить в качестве посредника. Я считаю, нам надо воспользоваться этим положением", - сказал он.

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По мнению Судзуки, правительство Японии также должно сыграть ведущую роль в усилиях на пути к прекращению огня и установлению мира. В этой связи он обратил внимание на значимость G20, а не G7.

"Когда G7 только появилась, на нее приходилось 80% мировой экономики, а сейчас - лишь 40%. Напротив, на G20, куда, помимо "семерки", входят такие страны, как Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция и Южная Корея, сейчас приходится 80%. Среди них Китай, Индия, Бразилия [предлагают инициативы по прекращению огня]. Я думаю, что это реалистические предложения", - сказал он. "Полагаю, что Япония должна возглавить [усилия] на пути к прекращению огня и миру", - отметил Судзуки, уточнив, что по итогам своей поездки в Россию расскажет некоторым представителям правительства Японии и окружения премьер-министр Фумио Кисиды о ее содержании и беседах с российскими официальными лицами.

Отношение Мунэо Судзуки к России

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда те занимали пост премьер-министра. Судзуки неоднократно осуждал позицию нынешнего правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США.

В октябре 2023 года он посетил Россию, став первым японским депутатом, побывавшим в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Поездка без соответствующего уведомления и комментарии российским СМИ вызвали критику со стороны партии "Общество обновления Японии", членом которой он являлся. В результате Судзуки покинул ее, объяснив это разногласиями по вопросам отношений с Россией.