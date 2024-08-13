МАГАТЭ высказалось о причинах пожара на ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не смогли определить причину пожара на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте агентства.

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Отмечается, что специалисты не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра поврежденной башни градирни ЗАЭС. В агентстве считают маловероятным, что пожар на башне градирни ЗАЭС начался у ее основания.

Представитель ЕС призвал предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к объектам ЗАЭС

В воскресенье, 11 августа, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными. Пожар был полностью потушен утром в понедельник.

Ранее в Британии заявили, что удар Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского.