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Салливан: Украина останется приоритетом США независимо от исхода выборов

Украина останется приоритетом для США независимо от исхода предстоящих президентских выборов в стране. Такое мнение в интервью телеканалу CNN выразил бывший американский посол в Москве Джон Салливан.

Экс-посол США в РФ: Украина останется приоритетом для Вашингтона
© Газета.Ru
«Независимо от политических инстинктов новой администрации, война на Украине будет оставаться приоритетом для нее, независимо от того, кто станет президентом», — сказал он.

Дипломат также предположил, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом США будут нацелены на прекращение военных действий без признания потери Украиной бывших территорий.

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11 августа кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что проведет с соперницей от Демократической партии Камалой Харрис три раунда теледебатов за месяц.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее в США заявили, что победа Трампа даст шанс урегулированию на Украине.

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