В Госдепе отказались комментировать действия ВСУ в России, но поддержали Киев
Власти Соединенных Штатов отказываются комментировать операцию ВСУ в Курской области, заявляя при этом о поддержке Украины.
«Я позволю нашим украинским партнерам самим говорить о своих операциях», – сказал Ведант Патель.
Сенатор США похвалил Зеленского за атаку на Курскую область
Так официальный представитель Госдепартамента США ответил на вопрос о вторжении ВСУ в Курскую область. При этом он отметил, что Вашингтон поддерживает Киев и продолжает оказывать ему всю необходимую финансовую и военную помощь, передает РИА Новости.
«В целом мы поддерживаем возможность украинских сил защищать себя», – заключил чиновник.
Украинские войска вторглись на международно признанную территорию России утром 6 августа. Бои в приграничье идут уже неделю.
Напомним, ранее в армии рассказали, к чему привело вторжение ВСУ в Курскую область. Российским силам не удалось предотвратить нападение украинских боевиков.
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