В Госдепе отказались комментировать действия ВСУ в России, но поддержали Киев

Власти Соединенных Штатов отказываются комментировать операцию ВСУ в Курской области, заявляя при этом о поддержке Украины.

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«Я позволю нашим украинским партнерам самим говорить о своих операциях», – сказал Ведант Патель.

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Так официальный представитель Госдепартамента США ответил на вопрос о вторжении ВСУ в Курскую область. При этом он отметил, что Вашингтон поддерживает Киев и продолжает оказывать ему всю необходимую финансовую и военную помощь, передает РИА Новости.

«В целом мы поддерживаем возможность украинских сил защищать себя», – заключил чиновник.

Украинские войска вторглись на международно признанную территорию России утром 6 августа. Бои в приграничье идут уже неделю.

Напомним, ранее в армии рассказали, к чему привело вторжение ВСУ в Курскую область. Российским силам не удалось предотвратить нападение украинских боевиков.