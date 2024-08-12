Экс-советник Трампа призвал политика прекратить нападки на Харрис

Кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу следует прекратить нападки на соперницу по гонке Камалу Харрис, вице-президента США, заявил бывший советник Трампа Питер Наварро. Об этом пишет The Hill.

По мнению Наварро, резкие слова, личные оскорбления в адрес соперницы лишь усиливают ее позиции.

«Ему нужны голоса, а нынешняя формула митинга просто недостаточно сосредоточена на политических разногласиях между ним и Камалой Харрис. Когда Трамп нападает на Харрис лично, а не на ее политику, поддержка вице-президента растет, особенно среди женщин. Это просто факт», — предположил бывший советник.

Наварро отметил, что если бы Трамп сосредоточился во время своих выступлений исключительно на политическом аспекте, то мог бы усилить свои позиции в колеблющихся штатах.

Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

По его оценке, нынешняя тактика, оставшаяся со времен политического противостояния с действующим президента США Джо Байденом, лишь ухудшает положение кандидата от республиканцев в ряде регионов.