Риттер заявил, что за ним несколько лет следили агенты ФБР

Бывший разведчик из США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что за ним несколько лет следили агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом он рассказал на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Риттера, агенты ФБР сами признались, что следили за ним годами. Причиной для слежки, как считает бывший разведчик, стали подозрения в том, что Риттер стал работать на Россию.

«Мне нечего скрывать. Но они обеспокоены. Это свелось к их обеспокоенности моими отношениями с российским правительством, и что каким-то образом я принимаю указания от российского правительства», — заявил он.

Ранее Риттер заявил о попытках властей США запугать его.