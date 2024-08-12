В Иране раскрыли характер ответа страны на убийство Хании

Ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании будет носить выверенный характер. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на советника президента Ирана Али Асгара Шафияна.

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В издании отметили, что, несмотря на обещания Ирана «жестоко» ответить на убийство Хании, до сих пор его так и не последовало. Одной из причин этого, как рассказали источники WP, является то, что Тегеран стремится избежать полномасштабной войны в регионе, поскольку это может стать поводом к тому, чтобы Израиль и США «нанесли удар по его ядерной программе».

Шафиян, говоря об ответе страны на убийство Хании, подтвердил, что это не будет «повторением апрельского многочасового обстрела». Он подчеркнул, что убийство главы политбюро ХАМАС было «разведывательной операцией» и реакция Ирана «будет иметь аналогичный характер и на аналогичном уровне».

Раскрыты детали подготовки атаки Ирана на Израиль

Напомним, что Хания был убит в конце июля в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда о прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложил ответственность за его смерть на Израиль и США, пообещав ответ.