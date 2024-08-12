Сенатор США похвалил Зеленского за атаку на Курскую область

Сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за набег на Курскую область. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

ВСУ начали набег на Курскую область во вторник, 6 августа. В первые дни украинским мобильным группам удалось занять ряд населенных пунктов, в дальнейшем они были остановлены российскими военными.

Киев заявил, что акция предпринята с тем, чтобы на переговорах получить «более сильные позиции». Москва действия Украины назвала «терактом и провокацией». Западные СМИ предположили, что авантюра Зеленского дорого обойдется ВСУ.

«После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством», — обратился Грэм к украинскому лидеру.

По оценке американского сенатора, нахождение боевиков ВСУ на территории России — «смело и прекрасно».

Ранее Грэм позволил себе ряд резких высказываний. Так, он констатировал, что Тегеран поддерживает шиитское движение «Ансар Алла». В связи с этим он призвал «стереть Иран с карты мира».

Зеленский впервые признал причастность ВСУ к атакам в Курской области

Кроме того, сенатор заявил, что граждане России на линии противостояния умирают в результате «самой удачной» траты финансовых средств властями США в рамках помощи Украине.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.