Обвиняемого в кибермошенничестве россиянина выпустили под залог в США

Согласно данным Окружного суда Флориды, гражданин России Павел Кублицкий был отпущен под залог. Ранее мужчину задержали по обвинению в кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии обвинения, Кублицкий вместе со своим подельником из Казахстана Александром Ходыревым мог быть причастен к созданию платформы по продаже незаконно полученной информации. Как следует из информации суда, мужчина был освобожден под залог в 100 тысяч долларов. Кроме того, Кублицкому предписали сдать паспорта и проездные документы, а также вынесли запрет на использование смартфоном. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Напомним, что об аресте Кублицкого и Ходырева стало известно 8 августа. Суд обвиняет их в «сговоре с целью торговли несанкционированными устройствами доступа и владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа».