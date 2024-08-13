ФБР проверит версию о кибератаке Ирана на штаб Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование версии о кибератаке Ирана на штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства в беседе с РИА Новости.
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«Мы готовы подтвердить, что ведем расследование по данному вопросу», — сказал собеседник агентства.
Ранее американские СМИ сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке. Правоохранительные органы предположили, что вмешательство проводилось из-за рубежа.