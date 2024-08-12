Белый дом оценил данные о подготовке неотложной помощи Байдену в Лас-Вегасе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отрицает, что президенту США Джо Байдену могла понадобиться экстренная медицинская помощь 17 июля в Лас-Вегасе (штат Невада), когда ему пришлось отменить публичное выступление из-за диагностированного у него коронавируса.

"Это не так. Как вы знаете, когда мы были в Лас-Вегасе, президент сдал положительный тест на COVID-19. Мы об этом проинформировали и вернулись обратно. Кроме этого, никакой чрезвычайной медицинской ситуации не было", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать публикацию портала The Daily Beast о том, что в Лас-Вегасе Байдену готовились оказать медицинскую помощь в экстренном порядке.

Портал ранее опубликовал аудиозапись, содержащую, по его информации, радиопереговоры городской полиции, которая в срочном порядке расчистила дороги и обеспечила охрану одной из больниц по неназваной причине. В то же время персоналу больницы сообщили о неназванной "чрезвычайной медицинской ситуации", связанной с американским президентом.

Байден предрек "кровавую баню" в случае прихода Трампа к власти

17 июля Белый дом сообщил, что Байден сдал положительный тест на COVID-19. В связи с этим он отменил выступление на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе и вернулся в свою резиденцию в штате Делавэр. Американский журналист Джордан Шактел со ссылкой на источники утверждал, что Байдену потребовалась срочная медицинская помощь.