Белый дом отреагировал на сообщения о причастности США к смене власти в Бангладеш

Американская администрация отрицает причастность Вашингтона к протестам в Бангладеш, которые привели к отставке премьер-министра Шейх Хасины и смене власти в республике.

"Мы никак к этому не причастны. Любые сообщения или слухи о том, что власти Соединенных Штатов были вовлечены в эти события, - это просто ложь. Это неправда", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Жан-Пьер добавила, что США считают смену власти в стране "выбором народа Бангладеш".

"Мы считаем, что народ Бангладеш должен определять будущее правительства Бангладеш, это именно то, на чем мы стоим", - подчеркнула она.

"Что касается любых обвинений, мы продолжим говорить, и я только что сказала, что это неправда", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее газета The Economic Times опубликовала со ссылкой на ее ближайшее окружение Шейх Хасины ее слова о том, что недавний уход с должности стал следствием ее отказа в прошлом предоставить Вашингтону бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу. До этого индийский новостной портал Firstpost сообщал, что США предлагали Бангладеш взять в аренду Остров Святого Мартина для строительства своей военно-воздушной и морской базы. Кроме того, Вашингтон, по данным издания, предлагал Дакке присоединиться к Quad (четырехсторонний альянс безопасности, включающий США, Индию, Японию и Австралию).