Маск сравнил комиссара Евросоюза с комедийным персонажем

Миллиардер и предприниматель из Соединенных Штатов Илон Маск в соцсети X сравнил комиссара Европейского союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона с комедийным персонажем.

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По его словам, европейский чиновник напоминает ему французского насмешника из знаменитой своим абсурдистским юмором британской комик-группы «Монти Пайтон».

Маск высказался о причинах упадка Запада

Накануне интервью бизнесмену кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа Бретон предупредил владельца социальной сети X об ответственности за «вредоносный контент». Также он призвал Маска соблюдать принятый в Евросоюзе закон о цифровых услугах.

Большая аудитория накладывает и большую ответственность, подчеркнул Бретон.

Дональд Трамп даст большое интервью предпринимателю Илону Маску в социальной сети X. Интервью, назначенное на 20:00 по восточному времени Соединенных Штатов (что соответствует 3:00 вторника по московскому времени), может стать для экс-президента новой возможностью привлечь к себе внимание.