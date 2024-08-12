Таубер обвинила Санду в давлении на суд

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Одна из лидеров молдавского оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что президент страны Майя Санду оказывала давление на районный суд Кишинева, который ранее запретил ей покидать страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

На выходе из зала суда Таубер сделала обращение лично к Санду, пообещав, что ее власть «столкнется с последствиями» своих действий. Она также добавила, что собирается оспорить решение в Апелляционной палате Кишинева.

«Хочу обратиться лично к Майе Санду и рассмеяться ей в лицо... Нынешняя власть также столкнется с последствиями своих действий, решение было принято под политическим давлением, и именно Санду», — заявила она.

Ранее суд запретил Таубер покидать Молдавию сроком на 60 дней.