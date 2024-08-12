$89.95+1.9696.69+1.50
Почта

В МИД Польши назвали премьера Туска кандидатом в президенты страны

В польских президентских выборах 2025 года может принять участие глава партии «Гражданская платформа», входит в правящую коалицию, премьер-министр Дональд Туск, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В эфире телеканала TVN он отметил, что глава кабмина рассматривается руководитель кабмина республики рассматривается как один из вероятных претендентов.

В Польше нашли замену Дуде
© РИА Новости
«Думаю, что это разговор не короткий. Это значит, что «Гражданская платформа» имеет несколько прекрасных кандидатов во главе с Дональдом Туском», — пояснил Сикорский, отвечая на вопрос о своей возможном участии в президентской кампании.

Он добавил, что в настоящее время кандидат в президенты от «Гражданской платформы» все еще не определен. Сикорский подчеркнул, что претендент будет согласован в начале 2025 года.

СМИ: больше всего поляки доверяют мэру Варшавы

Президентские выборы в Польше пройдут в связи с истечением срока полномочий действующего президента Анджея Дуды. Политик занимает пост уже два срока и более не сможет участвовать в выборах. При этом Туск еще весной 2024 года исключал возможность своего президентства. По словам премьера Польши, он поддержит кандидатуру мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

В мире
Радослав Сикорский
Дональд Туск
Анджей Дуда