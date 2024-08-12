ЕК выступила с предупреждением в адрес Маска

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что отправил американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску предупреждение о возможной ответственности. Письмо было отправлено перед интервью Маска с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом Бретон написал в социальной сети X.

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Как уточнил Бретон, в своем письме он предупредил Маска об ответственности за возможный «вредоносный контент», а также напомнил о необходимости соблюдать европейский закон о цифровых услугах. Кроме того, еврокомиссар призвал миллиардера соблюдать свободу слова и обеспечение плюрализма в подаче информации.

«Большая аудитория накладывает и большую ответственность. Поскольку существует риск усиления потенциально опасного контента в ЕС в связи с мероприятиями с участием большой аудитории по всему миру, я направил письмо Илону Маску», — заявил он.

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Ранее стало известно, что Трамп даст интервью Маску в соцсети X.