ЕК выступила с предупреждением в адрес Маска

Еврокомиссия направила Илону Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать X (ранее Twitter) за недостаточное усердие в удалении "вредоносного контента" в связи с предстоящей трансляцией интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом написал в X еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который параллельно курирует в Еврокомиссии контроль информационной среды и усилия по милитаризации экономики ЕС.

© Zuma/ТАСС

Бретон также упомянул, что Еврокомиссия анализирует отражение в X недавние антимигрантские выступления в Англии.

"Большая аудитория накладывает и большую ответственность [на оператора соцсети] в рамках Акта о цифровых услугах ЕС (АЦУ). Существует риск распространения потенциально опасного контента в ЕС в связи с мероприятиями с участием большой аудитории по всему миру, я направил письмо Илону Маску", - написал Бретон.

В своем письме он прямо подчеркнул, что обращается к Маску "в связи с событиями в Великобритании и перед планируемой трансляцией в X интервью с Дональдом Трампом". Еврокомиссар напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может "оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность".

"Позвольте мне прояснить: любые негативные последствия на территории ЕС нелегального контента в X, которые могут быть вызваны неэффективностью выполнения X требований АЦУ, будут иметь негативные последствия в рамках проходящего расследования Еврокомиссии и общих оценок соблюдения X норм ЕС", - подчеркнул Бретон.

"Я лично и мои службы будем предельно бдительны в отношении любых свидетельств, указывающих на нарушение Акта о цифровых услугах. Мы без промедления воспользуемся всеми имеющимися у нас инструментами, включая использование предусмотренных АЦУ промежуточных мер для защиты граждан ЕС от серьезного вреда", - завершил свое письмо еврокомиссар.

Илон Маск объявил «судебную войну» рекламодателям

"Промежуточные меры" включают возможность штрафа в размере до 10% годового оборота интернет-платформы и даже временную блокировку в ЕС. Эти санкции на основании Акта о цифровых услугах Еврокомиссия может наложить без решения суда.

Как ожидается, интервью Трампа Илону Маску будет показано в X 12 августа в 20:00 по времени Восточного побережья США (13 августа в 03:00 мск).