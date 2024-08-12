Молдавской оппозиционерке Таубер запретили выезд из страны

Молдавская оппозиционерка Марина Таубер, которая является одним из лидеров политического блока «Победа», получила запрет на выезд из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению районного суда Кишинева, Таубер запрещен выезд из Молдавии сроком на 60 дней. Сама оппозиционерка заявила, что запрос о подобной мере вынесли на основании публикации в Telegram-канале, который не имел к ней никакого отношения.

«Происходящее напоминает полный абсурд! Прокурор Антикоррупционной прокуратуры показал полный непрофессионализм. Запрос в суд был подан из-за публикации в Telegram-канале NDEX, который добавил к моей цитате домыслы, фантазии, что депутат Таубер, — то есть я, — покидает страну на неопределенный период времени. Я заявляла до, и заявляю сейчас – не собираюсь покидать страну, а продолжу борьбу вместе с блоком "Победа"», — заявила она.

Отметим, что ранее Таубер заявила, что ожидает от суда подобного решения.