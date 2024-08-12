Педагоги и активисты на Украине предложили изучать на уроках истории в школах работы идеологов украинского национализма, в том числе лидера экстремистского объединения «Организация украинских националистов»* Степана Бандеры. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Минобразования Украины утвердило новый курс преподавания истории в школах страны, который является украиноцентричным. Однако педагоги и активисты страны выступили против него, призвав «сохранить самостоятельность школьных предметов, в том числе истории Украины, украинского языка и литературы, являющихся фундаментальными для формирования идентичности».

В своем обращении они предложили изучать труды «одного из основоположников украинского национализма, одного из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX веков Николая Михновского, идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова и Бандеры».

«Уделить особое внимание периоду национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов, деятельности членов ОУН*-УПА* (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, их жизнеописанию и работам», — призвали педагоги и активисты на Украине.

Напомним, что Киев начал борьбу со всем, что связано с Россией после госпереворота в стране в 2014 году.

*запрещенная в РФ экстремистская организация