Зеленский поручил добиться разрешения Запада для ударов ATACMS по РФ

Владимир Зеленский рассказал в соцсетях, что поручил Минобороны и МИД Украины добиться разрешения у партнеров бить ракетами ATACMS, Storm Shadow, Scalp по объектам на территории России, пишет РБК.

По данным портала, украинский лидер сделал заявление по ракетам по итогам заседания ставки.

«Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — отметил Зеленский.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, в свою очередь, что провел «продуктивный разговор» со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню и в ходе беседы поднял тему отмены запрета на поражение военных объектов на территории противника.

В Совфеде жестко ответили на призывы ФРГ бить по Курску

Представитель Госдепа США Ведант Патель сообщил ранее, что Вашингтон ведет приватные переговоры с Киевом по ударам дальнобойными баллистическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) по территории России.