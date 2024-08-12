США ведут приватные переговоры с Киевом по ударам по РФ ракетами ATACMS

Соединенные Штаты ведут приватные переговоры с Украиной по ударам дальнобойными баллистическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) по территории России, заявил на пресс-конференции представитель Госдепа США Ведант Патель. Трансляция велась в аккаунте ведомства в YouTube.

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Владимир Зеленский в 2022-2023 годах постоянно требовал от западных партнеров поставить различное дальнобойное оружие и дать разрешение на удары по объектам на территории России. В 2023-2024 годах ряд стран начал поставки ракет различных типов. Вместе с тем, не все государства позволили использовать их для ударов по РФ.

Журналисты попросили чиновника рассказать, готовы ли Соединенные Штаты «развязать украинцам руки» для ударов дальнобойным оружием по России.

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«Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», — отметил Патель.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что выступает против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он пояснил, что их использование Киевом может привести к втягиванию Берлина в конфликт с Россией.