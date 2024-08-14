Таубер обратилась к суду с просьбой

Заместитель председателя молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер попросила суд пересмотреть решение о запрете на выезд из страны, чтобы она могла принять участие в важных встречах в Москве.

"Мы повторно обратились в суд сектора Буюканы, чтобы мне временно разрешили покидать страну, встречаться с депутатами Госдумы РФ и принимать участие в круглых столах. Эти встречи очень важны для будущего Молдовы и для улучшения условий жизни граждан", - заявила Таубер журналистам перед началом заседания суда.