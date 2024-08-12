Советник Орбана призвал мир «проснуться» на фоне атаки ВСУ в Курской области

Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил в соцсетях, что миру следует «проснуться» и и работать над урегулированием конфликта дипломатическим путем. Об этом пишет ТАСС.

Силы ВСУ перешли госграницу России в Курской области во вторник, 6 августа. В первые дни украинским подразделениям удалось, по данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, занять 28 населенных пунктов.

Бойцы ВС РФ остановили набег и в настоящее время, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, постепенно выбивают противника из приграничного региона.

«Последние тревожные новости: за несколько дней [конфликт] между Россией и Украиной обострился. Мир должен проснуться сейчас же! Нет смысла праздновать успехи одной или другой стороны», — подчеркнул Балаш Орбан.

Чиновник напомнил, что Будапешт всегда выступал за то, чтобы урегулировать конфликт не на поле боя, а за столом переговоров.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Ранее Виктор Орбан сообщил, что на планете есть четыре игрока, способных принудить Украину к проведению мирных переговоров. Он добавил, что это Китай, США, ЕС и Турция.