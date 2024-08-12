США изучают варианты давления на Мадуро

США изучают варианты давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью заставить его «вернуть страну на путь демократии». Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

По его словам, по данному вопросу США изучают «ряд вариантов действий».

«Их цель оказать давление на Мадуро и вынудить его вернуть Венесуэлу на путь демократии», — добавил Пател.

Он отметил, что США «продолжат поступать таким образом».

Напомним, что 28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победил Мадуро. В США выступили против этого, призвав мировое сообщество признать победителем другого кандидата — лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Там считают результаты выборов в Венесуэле сфабрикованными. Еще в 2020 году США обвиняли Мадуро в «наркотерроризме, коррупции и наркотрафике», сейчас же Вашингтон предлагает ему амнистию в обмен на отставку.