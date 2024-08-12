В Германии планируют начать чтить память «исправившихся» военных Третьего Рейха

Представитель министерства обороны Германии Арне Коллац заявил, что в ФРГ планируют начать чтить память некоторых военных Третьего Рейха, которые «исправились» в послевоенное время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал появившиеся ранее сообщения в СМИ о том, что минобороны ФРГ собирается включить в «указ о традициях» некоторых военных Третьего Рейха. По словам Коллаца, это действительно так, однако речь идет только о послевоенной деятельности таких военнослужащих, которые дистанцировались от нацистского режима и помогали в построении новой армии страны.

«Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде. Ответственный руководитель отдела, ссылаясь на современные дискуссии о боевой готовности, обороноспособности или пригодности к службе в армии, рассмотрел вопрос о том, каким образом это можно включить в указ о традициях для наших солдат в бундесвере», — заявил Коллац.

При этом ранее среди граждан Германии поднялась дискуссия о составе обновленного указа — в СМИ появилась информация, что в него попадут такие личности, как летчик Эрих Хартманн, член СС и НСДАП Эрих Топп, а также 22 других военных Вермахта, чьи послевоенные заслуги показались некоторым сомнительными. Это мнение Коллац попытался опровергнуть — он подчеркнул, что все попавшие в список находятся там из-за своих послевоенных заслуг.

«Здесь мне важно подчеркнуть, что в указе о традициях речь идет не о военных достижениях. Тем не менее, если вы хотите создать новую армию, то определенное мастерство в рамках лидерского поведения также играет роль», — добавил он.

Ранее Германию призвали готовиться к войне с Россией через пять лет.