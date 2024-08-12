Трамп опубликовал первый в 2024 году пост в X накануне интервью с Маском

Бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал первую с августа 2023 года публикацию в X (ранее Twitter). Позднее в понедельник на ее площадке состоится его интервью с владельцем X Илоном Маском.

Республиканец опубликовал предвыборный ролик, призывающий голосовать в ноябре за него и его напарника по предвыборной гонке, кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса. В ролике говорится, что действующая американская администрация пытается заставить Трампа замолчать и отобрать у него свободу. В видеозаписи также звучат обещания "сделать Америку снова великой" и "уничтожить глубинное государство". Глубинным государством (deep state) в США называют теневые бюрократические структуры, которые, как считается, обладают большим влиянием.

Страница являвшегося в то время американским лидером Трампа в Twitter была заблокирована после того, как 6 января 2021 года его сторонники ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Администраторы соцсети объяснили блокировку аккаунта высокой вероятностью того, что его записи способны спровоцировать в США беспорядки на почве острых политических разногласий.

В ноябре 2022 года после приобретения Twitter Маском блокировка с учетной записи бывшего президента США была снята. Первая и единственная после разблокировки запись Трампа в соцсети появилась в августе 2023 года. Он опубликовал свой тюремный снимок, который был сделан во время формальной процедуры ареста Трампа в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы. Фотография на странице Трампа сопровождалась надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы". В остальных случаях Трамп предпочитал использовать для публикаций собственную социальную сеть Truth Social.