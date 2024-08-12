Зеленский впервые подтвердил операцию ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Сообщение политик опубликовал в Telegram. Lenta.ru

«Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия», — написал Зеленский. Также он добавил, что поручил министерству внутренних дел и Службе безопасности Украины подготовить гуманитарный план для «территории проведения операции». Газета.Ru

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем украинской армии находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 километров. News.ru