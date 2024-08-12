В США назвали сроки удара Ирана по Израилю

Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие 24 часа, 13 августа, в ответ на атаку, унесшую жизнь лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Такие сроки называет телеканал Fox News со ссылкой на источники.

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«Региональные источники сообщили иностранному корреспонденту Fox News Трею Ингсту в понедельник, что они обеспокоены тем, что Иран и его доверенные лица могут атаковать Израиль в течение следующих 24 часов», — отмечается в сообщении телеканала.

Дополнительно уточняется, что призывы лидеров стран Запада к Израилю и ХАМАС сесть за стол переговоров лишь дополнительно подтверждают данную информацию.

Ранее Германия, Великобритания и Франция поддержали призыв США, Египта и Катара к Израилю и ХАМАС о возобновлении переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа. Они также призвали Иран и его союзников воздержаться от возможных атак, которые, по их мнению, «еще больше увеличат региональную нестабильность и поставят под угрозу переговоры».