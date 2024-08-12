На Западе уличили Зеленского в панике после удара ВСУ по ЗАЭС

Удар ВСУ по Запорожской АЭС говорит о панике Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший сотрудник MI6 Аластер Крук, передает «РИА Новости».

По его словам, ударом по ЗАЭС Зеленский пытается привлечь к себе внимание, чтобы Запад «пришел и помог» ему, а также хочет добиться прямого вмешательства НАТО в конфликт с Россией. Кроме того Крук считает, что он ожидает увеличения поставок оружия и направления на Украину войск для помощи ВСУ.

«Очевидно, что сейчас он в панике», — считает он.

Крук уверен, что Зеленский «хочет развязать настоящий кризис вокруг атаки беспилотника на ЗАЭС».

Ранее сообщалось, что в результате очередного обстрела Запорожской области со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.