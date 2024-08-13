Страны НАТО стали наращивать военную группировку у границы Белоруссии

Страны Североатлантического альянса продолжают наращивать военную группировку на границе с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

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"Мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса", – приводит РИА Новости слова Бычковского.

Сбитые в Белоруссии украинские дроны могли собираться с участием инженеров НАТО

В частности, по его словам, наращивание группировки Альянса наблюдается в приграничных районах Польши и прибалтийских государств, а также на границах с Латвией, Литвой и Польшей.

Бычковский отметил, что подразделения пограничных ведомств сопредельных государств ЕС охрану границы с Белоруссией осуществляют в усиленном режиме с привлечением армейских и специальных подразделений. Также соседние страны Евросоюза продолжают возводить заградительные сооружения на границе – на некоторых участках уже заметили бетонные блоки.

МИД Белоруссии ранее вызвал временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест из-за нарушения 9 августа границы группой украинских беспилотников.

Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.