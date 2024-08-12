Таубер заявила о возможном запрете на выезд из страны

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Марина Таубер, которая является одним из лидеров оппозиционного политического блока «Победа» в Молдавии, заявила о том, что Кишинев может запретить ей выезд из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Таубер, она получила вызов в районный суд Кишинева, в которой ей могут вынести запрет на выезд из Молдавии. Причиной возможной санкции являются обвинения в незаконном финансировании партий и «вмешательстве в осуществление правосудия», которое было выражено в участии в митинге в поддержку лидера запрещенной в Молдавии партии «Шор».

«Внезапно на сегодня внезапно было назначено заседание суда, на котором прокуроры хотят применить новую меру пресечения — запретить мне выезжать из Молдавии на 60 дней. Это по меньшей степени очень странно до 16 сентября не должно было быть никаких заседаний суда. Адвокат просил перенести это заседание хотя бы на завтра, чтобы мы смогли ознакомиться со всеми документами и подготовить позицию. Суд отклонил это ходатайство», — рассказала она по итогам вызова в суд.

Таубер также добавила, что планировала поездку в Россию, но из-за судебного разбирательства ей придется отложить визит. По мнению оппозиционерки, такие действия Кишинева направлены на то, чтобы «поиздеваться» над ней и ее командой.

Ранее в Молдавии заблокировали сайты российского ПАО «Промсвязьбанк».