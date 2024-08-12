Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты предвыборных опросов в США, а также высказался о расстановке сил перед выборами главы государства.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на 5 процентных пунктов (п. п.) опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного ранее cоциологической службой Ipsos. По данным исследования, за Харрис готовы проголосовать 42% опрошенных, а за Трампа - 37%. Еще 4% избирателей намерены поддержать независимого кандидата Роберта Кеннеди - младшего. Кроме того, согласно опросу газеты The New York Times и Siena College, в трех колеблющихся штатах – Пенсильвании, Мичигане и Висконсине – Харрис имеет преимущество над Трампом.

Говоря о нынешних настроениях американских избирателей, эксперт отметил, что они уже забыли о совершенном в середине июля покушении на Трампа.

Харрис составляет Трампу серьезную конкуренцию. Наверное, это печально для Америки, но с точки зрения стороннего наблюдателя это достаточно примечательный и интересный момент. Память у американских избирателей, как у рыбки, что связано с их клиповым мышлением, появившемся в результате воздействия соцсетей. Это не хорошо и не плохо. Это данность, которую должны учитывать политологи, политтехнологи и прочие люди, занимающиеся выборами. Так что память о покушении на Трампа в сознании американцев, говоря глобально, стерлась. С тех пор произошло много других политических событий, и сейчас все начинается с чистого листа. Полагать, что Трамп победит за счет инцидента с покушением, за счет сделанных тогда удачных кадров, было бы наивно. Думаю, и сам Трамп на это не рассчитывает. Борьба между ним и Харрис будет очень жесткой. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Ни Харрис, ни Трамп не выбрали в качестве кандидатов на пост вице-президента таких политиков, которые смогли бы расширить их электоральную базу, отметил эксперт.

«Трамп выдвинул кандидатом Джеймса Дэвида Вэнса, которого можно назвать «консерватором на максимуме». И этот выбор явно не увеличит число тех, кто будет готов проголосовать за Трампа. Но его выбор понятен: он так поступил, чтобы застраховать себя от попыток покушений в будущем. Если бы в качестве своего заместителя он выбрал более либерального политика, который смог бы заигрывать с центристской аудиторией, то убийство Трампа привело бы к его выдвижению от республиканцев. Но Трамп этого не хочет. Поставив своим замом еще большего консерватора, чем он сам, Трамп таким образом сделал бессмысленными покушения на него… При этом кандидат Харрис в вице-президенты – губернатор штата Миннесота Тим Уолз – тоже не расширит ее электоральную базу. Уолз – это «соевый либерал», который придерживается левой либеральной повестки», - сказал Каргин, подчеркнув, что Трамп и Харрис в дальнейшем попытаются привлечь на свою сторону центристский электорат, не растеряв при этом своих основных сторонников.

Одним из ключевых событий в президентской гонке в США станут анонсированные ранее Трапом дебаты с его оппонентом от демократов, добавил политолог. Он напомнил, что действующий президент США Джо Байден принял решение отказаться от участия в выборах именно после дебатов с Трампом.

Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

«При этом Трамп – не самый сильный дебатер, а какой дебатер из Харрис – до конца не понятно. Но когда она выступает без суфлера, то периодически несет редкостный бред… Трамп обыграл Байдена на дебатах, поскольку тот находился в полусознательном состоянии, так что сумеет ли он обыграть Харрис – вопрос открытый. Конечно, позиция Трампа выглядит более здравой. Однако тут нужно понимать, что американское общество сильно изменилось – по многим позициям оно занимает нездравые установки», - заключил Каргин.

Ранее Байден назвал Трампа «подлинной угрозой безопасности» США.