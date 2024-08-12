В Белоруссии могут ввести наказание за насилие в отношение президента

В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за насилие в отношение действующего президента и бывших глав страны. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в парламент лидер государства Александр Лукашенко, передает ТАСС.

В документе отмечается, что речь идет о «насилии и угрозе насилия, уничтожении и повреждении имущества» действующего президента или экс-глав страны. Лицам, которые совершат данные действия, грозит ограничение свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме того внесенный Лукашенко законопроект предусматривает ответственность за «распространение информации о расположении или перемещении подразделений, вооружений, военной техники и боеприпасов ВС Белоруссии, других войск и воинских формирований страны по территории республики в период проведения контртеррористической операции и действия чрезвычайного либо военного положения, если такие сведения не распространялись официально». Нарушение этого пункта повлечет за собой наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.